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Медики обнаружили аномальные патологии у больных кронавирусом

02:26, 13.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Медики обнаружили аномальные патологии у больных кронавирусом

Медики в ходе исследования больных COVID-19 обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте пациентов. Выявить нарушения удалось при помощи компьютерной томографии.

Для исследования были взяты данные 414 человек, сообщается в журнале Radiology.

У ряда пациентов врачи обнаружили пневматоз — воздушные кисты, образовавшиеся в кишечнике из-за просачивания газов в стенки ЖКТ. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.

Отмечается, что средний возраст пациентов, участвовавших в исследовании, составил 57 лет. Многие уже находились на искусственной вентиляции легких.

ОбществоМедицина
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