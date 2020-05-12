Итоги дня: открытие парков в РТ, сервис для получения путинских выплат, масочный режим в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 мая.
- С сегодняшнего дня в Казани снова начнут взимать плату на муниципальных парковках. Ранее парковки работали шесть недель бесплатно. По-прежнему плата за парковку будет взиматься в будние дни с 7.00 до 18.00. Первые 15 минут парковки будут бесплатными. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.
- В казанском метрополитене, а также в общественном транспорте запретили вход пассажирам без масок и перчаток. Например, если у пассажира отсутствует маска и перчатки, водитель останавливает автобус и пассажира просят покинуть салон. Если пассажир игнорирует замечание кондуктора и сотрудников Комитета по транспорту Казани, вызывают полицию.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился COVID-19. Он сообщил, что сейчас находится в больнице. Также госпитализировали и его жену, Татьяну Навку.
- В Татарстане для удаления базы данных СМС-пропусков создадут специальную комиссию. «Сейчас принимается решение о дате удаления базы данных цифровых пропусков с участием специально созданной комиссии. Мы обязательно проинформируем вас об этом дополнительно», — рассказал глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.
- Сервис для оформления единовременной выплаты в России на детей в 10 тысяч рублей, назначенной на фоне коронавируса, запущен на отдельной странице сайта госуслуг, сообщило Минкомсвязи РФ. Так, для оформления выплаты нужно перейти на страницу posobie16.gosuslugi.ru.
- В Татарстане открылись парки и скверы, об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани. Однако при их посещении необходимо соблюдать ряд мер. В частности, разрешаются немассовые прогулки, в парках следует соблюдать дистанцию, не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки. Помимо этого, находясь на территории общественного пространства, нужно надеть маску и перчатки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым