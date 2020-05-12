Для ликвидации базы данных СМС-пропусков в Татарстане создадут специальную комиссию

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане для удаления базы данных смс-пропусков создадут специальную комиссию, об этом рассказал глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.



«Сейчас принимается решение о дате удаления базы данных цифровых пропусков с участием специально созданной комиссии. Мы обязательно проинформируем вас об этом дополнительно», — рассказал чиновник.

Хайруллин призвал татарстанцев соблюдать меры безопасности, несмотря на отмену системы пропусков.



Ранее сообщалось, что контакт-центр по вопросам цифровых пропусков в Татарстане меняет формат работы в связи с прекращением работы системы. Теперь операторы горячей линии будут отвечать на вопросы, связанные с оформлением заявок на пособие по безработице.

