Муниципальные парковки Казани снова заработали на платной основе

Фото: Марат Мугинов

С сегодняшнего дня в Казани снова начнут взимать плату на муниципальных парковках. Ранее парковки работали 6 недель бесплатно.

По-прежнему плата за парковку будет взиматься в будние дни с 7.00 до 18.00. Первые 15 минут парковки будут бесплатными. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.



По вопросам работы парковок можно обращаться по телефону горячей линии +7(843)5-605-605.