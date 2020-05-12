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Муниципальные парковки Казани снова заработали на платной основе

11:44, 12.05.2020 1
Муниципальные парковки Казани снова заработали на платной основе
Фото: Марат Мугинов

С сегодняшнего дня в Казани снова начнут взимать плату на муниципальных парковках. Ранее парковки работали 6 недель бесплатно.

По-прежнему плата за парковку будет взиматься в будние дни с 7.00 до 18.00. Первые 15 минут парковки будут бесплатными. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.

По вопросам работы парковок можно обращаться по телефону горячей линии +7(843)5-605-605.

ОбществоАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:13
    Спасибо Минниханову за неустанную заботу!

    Правда, спасибо большое.
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