Компании Абрамовича и Гуцериева заявили, что отказ от договоров аренды приведет к коллапсу офисного рынка

В России собственники офисной недвижимости написали открытое письмо против законопроекта о праве на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов. Под письмом подписались представители 11 компаний, в том числе структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева и Александра Клячина.

Открытое письмо адресовано председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру экономического развития Максиму Решетникову, руководителю администрации президента Антону Вайно и исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову, пишет РБК.

В письме говорится, что предприятиям отрасли коммерческой недвижимости грозит дефолт по обязательствам перед банками. Кредитный портфель, выданный банками компаниям рынка коммерческой недвижимости, суммарно составляет 6 трлн рублей, в том числе 3 трлн приходится на Сбербанк и 1,1 трлн — на ВТБ.

Кроме того, отмечают авторы письма, право на одностороннее расторжение договоров нарушает Конституцию и Гражданский кодекс, поскольку это лишит арендодателей права на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, кабмин России внес в Госдуму законопроект, который предполагает особый порядок продления и расторжения договоров аренды недвижимости.

