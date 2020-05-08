В России предложили арендаторам расторгать договор без штрафа

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.

В документе предлагается дать возможность продлить договор аренды на срок до одного года на прежних условиях. Отмечается, что в данном случае речь идет об арендаторах недвижимости, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Соответствующую норму власти намерены распространить на добросовестных арендаторов, которые заключили договор еще до введения режима повышенной готовности.

В проекте, помимо этого, предлагается дать возможность для организаций и ИП без штрафа расторгнуть договор, если доходы упали более чем вдвое с момента введения режима ЧС или повышенной готовности, пишет «РИА Новости».