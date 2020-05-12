Житель Мамадыша признался в избиении гостя казанского ночного клуба

Фото: "Реальное время"

В Кировский райсуд Казани направлено дело 32-летнего жителя Мамадышского района. Он обвиняется в пьяном нападении у входа в ночной клуб на улице Односторонка Гривки в Казани, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



По версии следствия, ночью 15 февраля 2020 года обвиняемый поссорился с гостем клуба и нанес ему не меньше шести ударов кулаками по голове. Оба участника конфликта были нетрезвы, потерпевший получил тяжелые травмы. А приезжий полностью признал свою вину.