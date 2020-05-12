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Соцсети: в детсаду в Альметьевске детям мерили температуру на улице под дождем

07:58, 12.05.2020
Соцсети: в детсаду в Альметьевске детям мерили температуру на улице под дождем
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях мать дошкольницы пожаловалась на то, что в детском саду детям с утра мерили температуру на улице под дождем.

Согласно сообщению, случай произошел в Альметьевске, в 4-м детсаду. Как рассказала женщина, для измерения температуры воспитатели использовали обычный ртутный градусник. Не останавливал работников детсада даже дождь.

«Детям мерили с утра температуру, на улице, в холод и дождь, дочка вся замерзла. Сейчас боюсь, заболеет», — написала женщина.

Согласно данным «Яндекс.Погода», сегодня утром температура в Альметьевске составляла +15 градусов. Льет небольшой дождь.

Ранее в Татарстане утвердили временный порядок допуска детей в детские сады. В Минздраве подчеркивали, что в детские сады не будут пускать детей с признаками ОРВИ.

Общество Татарстан
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