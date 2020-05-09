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Минздрав Татарстана раскрыл порядок приема детей в детсады с 12 мая

09:55, 09.05.2020
Минздрав Татарстана раскрыл порядок приема детей в детсады с 12 мая
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили временный порядок допуска детей в детские сады. Напомним, со вторника, 12 мая, в Татарстане в штатном режиме начнут работу детсады. Принимать в открывающиеся садики будут детей независимо от того, работают ли сейчас их родители.

Согласно порядку, участковые педиатры через мессенджеры или электронную почту будут выдавать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными на основании звонка родителей. При этом очное посещение поликлиник не допускается.

При необходимости родители ребенка могут узнавать о сроках действия справки, выданной в дистанционном режиме.

Также Минздрав отмечает, что в детские сады не пустят детей с насморком и другими признаками ОРВИ.

ОбществоОбразование Татарстан
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