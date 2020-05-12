В Татарстане продолжат искать мужчину, выпавшего из лодки

Фото: МЧС по РТ

На Каме спасатели продолжают поиски пропавшего мужчины. Он выпал из лодки и, предположительно, утонул.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, 10 мая в Чистополе напротив речного порта, на фарватере реки Кама во время передвижения с острова на правом берегу со стороны Рыбно-Слободского района из резиновой лодки выпал 40-летний мужчина и, возможно, утонул. К поискам приступили водолазы.

Поисковые работы проводились 10 и 11 мая, однако мужчину до сих пор не нашли. Они продолжатся и сегодня.

Ранее «Реальное время сообщало о поисках.

