В Татарстане уже сутки разыскивают рыбака, выпавшего из лодки

Под Чистополем уже сутки разыскивают рыбака, который выпал из лодки в Каму.

Вчера в 14.10 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Чистополе напротив речного порта на Каме предположительно утонул человек.

Выяснилось, что 39-летний мужчина пересекал реку по фарватеру и выпал из лодки в реку, когда переплывал с острова к речпорту.

Водолазная группа обследовала место предположительной пропажи рыбака, однако найти его не удалось. Сегодня поиски продолжились, передает «Татар-информ».

Ранее ассоциация рыболовов обратилась к властям Татарстана с просьбой разрешить рыбалку в период самоизоляции, так как рыбалка является отдельным видом спорта.

