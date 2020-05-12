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Экологи проверят Казанку из-за видео с бурлящей у речпорта водой

02:34, 12.05.2020
Экологи проверят Казанку из-за видео с бурлящей у речпорта водой

Сотрудники Минэкологии РТ провели заборы воды возле речного порта в Казани. Они проверят в лаборатории какие примеси есть в воде.

Анализы позволят установить сливались ли в этом месте сточные воды городской канализации или какого-нибудь предприятия, передают «Вести Татарстан».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно какбурлит и вспенивается вода в реке. Среди пользователей соцсетей возникли разные версии происходящего: одни считают, что здесь сливаются сточные воды, другие уверены — это работают водозаборные насосы.

Общество Татарстан
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