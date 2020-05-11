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В Зеленодольске задержали двоих пассажиров автобуса без масок

21:06, 11.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Зеленодольске задержали двоих пассажиров автобуса без масок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник полицейские заметили двух пассажиров без масок при проверке автобуса Зеленодольск — Волжск. Их вывели из автобуса, однако к административной ответственности привлечен только один.

Сначала правоохранители предложили нарушителям надеть маски или покинуть автобус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Татарстане.

Получив отказ, полицейские применили силу к одному из мужчин, второй согласился выйти.

Напомним, с завтрашнего дня в Татарстане отменяется система пропусков. Но в общественных местах жители республики обязаны появляться в масках и перчатках.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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