В Зеленодольске задержали двоих пассажиров автобуса без масок
В понедельник полицейские заметили двух пассажиров без масок при проверке автобуса Зеленодольск — Волжск. Их вывели из автобуса, однако к административной ответственности привлечен только один.
Сначала правоохранители предложили нарушителям надеть маски или покинуть автобус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Татарстане.
Получив отказ, полицейские применили силу к одному из мужчин, второй согласился выйти.
Напомним, с завтрашнего дня в Татарстане отменяется система пропусков. Но в общественных местах жители республики обязаны появляться в масках и перчатках.ОбществоПроисшествия Татарстан
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