В Зеленодольске задержали двоих пассажиров автобуса без масок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник полицейские заметили двух пассажиров без масок при проверке автобуса Зеленодольск — Волжск. Их вывели из автобуса, однако к административной ответственности привлечен только один.

Сначала правоохранители предложили нарушителям надеть маски или покинуть автобус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Татарстане.

Получив отказ, полицейские применили силу к одному из мужчин, второй согласился выйти.

Напомним, с завтрашнего дня в Татарстане отменяется система пропусков. Но в общественных местах жители республики обязаны появляться в масках и перчатках.