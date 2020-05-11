Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 млн человек

Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что многие страны уже начали снимать введенные ранее ограничения из-за коронавируса. Гебрейесус подчеркнул, что такие действия должны быть постепенными, с учетом развития ситуации в каждой стране, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия обошла Великобританию и Италию и заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании и Италии число зараженных чуть превышает 219 тыс. Лидируют по числу зараженных США (почти 1,4 млн) и Испания.

