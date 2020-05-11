Вратарь «Салавата Юлаева» Кареев попрощался с Уфой

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев в своем «Инстаграме» выложил сторис, в котором попрощался с Уфой, партнерами и болельщиками клуба.

«Пока Уфа! Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнерам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект этим людям (ссылки на аккаунты тренеров), которые помогали мне развиваться!»- написал голкипер.

Ранее сообщалось, что Кареев недоволен нынешней ролью сменщика Юхи Метсолы в «Салавате Юлаеве» и попросил об обмене из клуба.

Уфимцы на прошлой неделе выменяли из «Трактора» вратаря Владислава Сухачева. Таким образом, в ближайшее время Кареев может быть обменен из клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей в регулярном первенстве КХЛ, отразил 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30. В плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Авангардом» вратарь сыграл две встречи, в которых отбил 13 из 14 бросков.

Кареев выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2017/18, перейдя из нижнекамского «Нефтехимика».