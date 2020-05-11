Полиция Казани проверяет покупателей и продавцов магазинов на наличие масок и перчаток

Фото: Максим Платонов

Казанская полиция проводит проверки соблюдения покупателями и персоналом магазинов санитарно-эпидемиологических требований. В отношении продавцов и посетителей торговых объектов за нахождение без средств индивидуальной защиты за неделю составлен 238 протоколов.

Кроме того, проведены рейды по проверке пассажиров общественного транспорта на наличие у них масок и пропусков. Свыше 60 человек привлечены к ответственности. В целом за неделю за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения составлено более 2 000 протоколов. Всего за период проведения составлено свыше 6 000 протоколов из которых 3 500 рассмотрено судом, сообщили в мэрии Казани

