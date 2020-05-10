Белоусов выделил на поддержку учреждений культуры более 3,8 млрд рублей

Правительство РФ постановило выделить российским учреждениям культуры, пострадавшим от введения режима самоизоляции, субсидии. Из резервного фонда предполагается направить на эти цели более 3,8 млрд рублей.

Документ подписал и.о. премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

«Выделить Минкультуры России, федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный Эрмитаж» и федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный академический Большой театр России» в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3 808 500 тыс. рублей», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минкультуры РФ должно распределить субсидии на основе мониторинга финансового состояния и оценки потребности федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в финансировании первоочередных расходов (оплата труда работников, коммунальные услуги, содержание имущества) с учетом изменения объема и условий выполняемой работы и «перераспределения на эти цели иных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Доклад по итогам контроля за целевым и эффективным использованием средств должен быть представлен в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.