Главное о коронавирусе на 10 мая: штраф за разрешение лечиться на дому и более 200 тыс. заболевших в РФ

Татарстан приблизился к первой десятке регионов по числу заболевших

За сутки в Татарстане выявлены 85 новых заболевших коронавирусом, четыре случая из них завозные, 81— контактные.

38 человек госпитализированы, 47 получают лечение на дому. Большинство новых зараженных — 34 — находятся в Казани.

Всего в Татарстане зарегистрирован 1671 случай COVID-19, 5 человек умерли. На данный момент выздоровели 447 человек, из них 107 — за прошедшие сутки.

Татарстан занимает 12-е место по числу заболевших среди регионов России.

ГИБДД Татарстана и Ассоциация автотранспортных предприятий РТ провели совещание, на котором обсудили, как заставить всех пассажиров автобусов носить маски.

ГИБДД и транспортники обсудили, как заставить всех пассажиров автобусов носить маски. Фото Ильи Репина

Более 200 тыс. зараженных по России и пожар из-за аппарата ИВЛ

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса. При этом из больниц выписали по выздоровлению 2390 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 209 688, а выздоровевших — до 34 306. Количество активных случаев составляет 173 467.

Также было зафиксировано 88 летальных случаев. На данный момент от коронавируса скончались 1915 человек.

Топ-10 регионов по количеству заболевших

В Екатеринбурге оштрафовали на 100 тыс. рублей главврача больницы — он разрешил пациентам с коронавирусом лечиться на дому.

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и капилляры легких.



Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Теперь их можно направлять на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики;

Россиян предупредили об опасности выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.

Аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице для зараженных коронавирусом в Москве.



Россиян предупредили об опасности выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса. Фото Максима Платонова

Больше 4 млн зараженных по миру

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 4 млн. На данный момент в мире коронавирусом нового типа заразились 4 025 175 человек, 279 345 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших лидируют США (1 309 541), Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (216 525) и Россия (198 676, данные ресурса еще не обновлены).

По количеству летальных исходов впереди США (78 794), Великобритания (31 662), Италия (30 395), Испания (26 478), Франция (26 313).

В китайском городе Ухань впервые за длительное время зарегистрировали новый случай заболевания коронавирусом.

В Нью-Йорке уже трое детей умерли от синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом.

В США одобрили первый домашний тест на коронавирус с использованием слюны пациента.

Дарья Пинегина