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Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в «ковидной» больнице

21:31, 09.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве один человек погиб при пожаре в «ковидной» больнице
Фото: скриншот видео

В субботу, 9 мая, в городской клинической больнице Москвы имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар. По предварительным данным, погиб один человек, пострадали еще трое.

Сообщение о пожаре поступило в 20.00, передает «Интерфакс». Пожар произошел в корпусе, где проходили лечение больные с коронавирусной инфекцией.

По данным Mash, в реанимационной палате площадью 20 квадратных метров загорелся кислородный баллон.

Происшествия
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