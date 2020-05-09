В Москве один человек погиб при пожаре в «ковидной» больнице

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В субботу, 9 мая, в городской клинической больнице Москвы имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар. По предварительным данным, погиб один человек, пострадали еще трое.

Сообщение о пожаре поступило в 20.00, передает «Интерфакс». Пожар произошел в корпусе, где проходили лечение больные с коронавирусной инфекцией.

По данным Mash, в реанимационной палате площадью 20 квадратных метров загорелся кислородный баллон.