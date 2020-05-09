В Роспотребнадзоре назвали отличия гриппа и коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала телеканалу «360», что грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и капилляры легких.

Также при коронавирусе, в отличие от гриппа, существует высокий риск резкого ухудшения состояния пациента.

Напомним, за последние сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавируса. При этом из больниц выписали по выздоровлению 5 308 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 198 676, а выздоровевших — до 31 916. Количество активных случаев составляет 164 933.