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В Роспотребнадзоре назвали отличия гриппа и коронавируса

23:36, 09.05.2020
В Роспотребнадзоре назвали отличия гриппа и коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала телеканалу «360», что грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие и капилляры легких.

Также при коронавирусе, в отличие от гриппа, существует высокий риск резкого ухудшения состояния пациента.

Напомним, за последние сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавируса. При этом из больниц выписали по выздоровлению 5 308 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 198 676, а выздоровевших — до 31 916. Количество активных случаев составляет 164 933.

ОбществоМедицина
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