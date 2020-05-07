Прокуратура РФ проверит на насилие и экстремизм сериал «Зулейха открывает глаза»
Правозащитник Еркен Сарсембаев заявил, что подал заявление генпрокурору России «из-за показа жестокости, насилия и элементов экстремизма» в сериале «Зулейха открывает глаза».
Он рассказал, что проверять киноленту поручено прокурору Москвы.
Помимо этого, правозащитник направил аналогичные обращения в Следственный комитет России и Роскомнадзор.
Ранее депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
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