Прокуратура РФ проверит на насилие и экстремизм сериал «Зулейха открывает глаза»

Фото: Фото телеканала «Россия 1"

Правозащитник Еркен Сарсембаев заявил, что подал заявление генпрокурору России «из-за показа жестокости, насилия и элементов экстремизма» в сериале «Зулейха открывает глаза».

Он рассказал, что проверять киноленту поручено прокурору Москвы.

Помимо этого, правозащитник направил аналогичные обращения в Следственный комитет России и Роскомнадзор.

Ранее депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.

