В Татарстане грозы, сильный ветер и до +23°С

В воскресенье, 10 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 18—23 градусов тепла. В Казани столбики термометров покажут от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах — от +20°С до +22°С.