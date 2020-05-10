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В Татарстане грозы, сильный ветер и до +23°С

05:28, 10.05.2020
В Татарстане грозы, сильный ветер и до +23°С
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 10 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 18—23 градусов тепла. В Казани столбики термометров покажут от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах — от +20°С до +22°С.

Общество Татарстан
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