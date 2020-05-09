Главное о коронавирусе на 9 мая: термороботы, запрет кондиционеров и больше 1500 зараженных в Татарстане
Всего в шести районах Татарстана нет коронавируса
За сутки в Татарстане выявлены 88 новых заболевших коронавирусом, девять случаев завозные, 79 — контактные.
18 человек госпитализированы, 70 получают лечение на дому (у них легкая или бессимптомная форма).
Всего в Татарстане зарегистрировано 1586 случаев коронавируса. В РТ выздоровели 340 человек (+44 за сутки). Умерли — пять человек. На данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены пять человек. Всего в стационарах находятся 347 человек
- в Роспотребнадзоре назвали районы Татарстана, в которых не отмечено еще ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это Рыбно-Слободский, Алькеевский, Заинский, Камско-Устьинский, Мензелинский, Муслюмовский районы;
- опрос Avito показал, что из-за пандемии СOVID-19 и вызванных ею ограничительных мер работы стало меньше у 48,4% казанцев;
- король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пожелал скорейшей нормализации ситуации в республике в связи с коронавирусом.
В России хотят запретить кондиционеры
За последние сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавируса. При этом из больниц выписали по выздоровлению 5308 человек
Таким образом, число зараженных выросло до 198 676, а выздоровевших — до 31 916. Количество активных случаев составляет 164 933.
Также было зафиксировано 104 летальных случая. На данный момент от коронавируса скончались 1827 человек.
Топ-10 регионов по количеству заболевших выглядит так:
- Роспотребнадзор заявил, что риска заразиться коронавирусом, выбрасывая мусор, нет;
- в российском оперштабе сообщили, что новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов;
- правительство России предложило делать антисептики из конфискованного спирта;
- глава Крыма предложил запретить летом включать кондиционеры из-за коронавируса.
Робот начал проверять социальную дистанцию между людьми
В мире коронавирусом нового типа заразились 3 939 348 человек, 274 950 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По числу заболевших лидируют США (1 283 929), Испания (222 857), Италия (217 185), Великобритания (212 629) и Россия (187 859, данные по ней еще не обновлены).
По количеству летальных исходов впереди США (77 180), Великобритания (31 316), Италия (30 201), Испания (26 299), Франция (26 233).
- личная помощница дочери президента США Дональда Трампа Иванки заразилась коронавирусом. У Иванки и ее мужа вирус не обнаружили;
- в Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране. Ограничения будут действовать с 10 по 30 мая;
- немецкая рок-группа Rammstein объявила об отмене европейского стадионного тура из-за пандемии;
- робот-собака от компании Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в Сингапуре. Он произносит для посетителей парка заранее записанное сообщение: «Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра»;
- власти Сан-Франциско поселили бездомных в отеле и обеспечили их алкоголем и наркотиками, что бы те не заразились коронавирусом.
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