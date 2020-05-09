Главное о коронавирусе на 9 мая: термороботы, запрет кондиционеров и больше 1500 зараженных в Татарстане

Всего в шести районах Татарстана нет коронавируса

За сутки в Татарстане выявлены 88 новых заболевших коронавирусом, девять случаев завозные, 79 — контактные.

18 человек госпитализированы, 70 получают лечение на дому (у них легкая или бессимптомная форма).

Всего в Татарстане зарегистрировано 1586 случаев коронавируса. В РТ выздоровели 340 человек (+44 за сутки). Умерли — пять человек. На данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены пять человек. Всего в стационарах находятся 347 человек

в Роспотребнадзоре назвали районы Татарстана, в которых не отмечено еще ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это Рыбно-Слободский, Алькеевский, Заинский, Камско-Устьинский, Мензелинский, Муслюмовский районы;

опрос Avito показал, что из-за пандемии СOVID-19 и вызванных ею ограничительных мер работы стало меньше у 48,4% казанцев;

король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пожелал скорейшей нормализации ситуации в республике в связи с коронавирусом.

В России хотят запретить кондиционеры

За последние сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавируса. При этом из больниц выписали по выздоровлению 5308 человек

Таким образом, число зараженных выросло до 198 676, а выздоровевших — до 31 916. Количество активных случаев составляет 164 933.

Также было зафиксировано 104 летальных случая. На данный момент от коронавируса скончались 1827 человек.

Топ-10 регионов по количеству заболевших выглядит так:

Роспотребнадзор заявил, что риска заразиться коронавирусом, выбрасывая мусор, нет;

в российском оперштабе сообщили, что новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов;

правительство России предложило делать антисептики из конфискованного спирта;

глава Крыма предложил запретить летом включать кондиционеры из-за коронавируса.

Робот начал проверять социальную дистанцию между людьми

В мире коронавирусом нового типа заразились 3 939 348 человек, 274 950 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших лидируют США (1 283 929), Испания (222 857), Италия (217 185), Великобритания (212 629) и Россия (187 859, данные по ней еще не обновлены).

По количеству летальных исходов впереди США (77 180), Великобритания (31 316), Италия (30 201), Испания (26 299), Франция (26 233).

личная помощница дочери президента США Дональда Трампа Иванки заразилась коронавирусом. У Иванки и ее мужа вирус не обнаружили;

в Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране. Ограничения будут действовать с 10 по 30 мая;

немецкая рок-группа Rammstein объявила об отмене европейского стадионного тура из-за пандемии;

робот-собака от компании Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в Сингапуре. Он произносит для посетителей парка заранее записанное сообщение: «Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра»;

власти Сан-Франциско поселили бездомных в отеле и обеспечили их алкоголем и наркотиками, что бы те не заразились коронавирусом.

Дарья Пинегина