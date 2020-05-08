Avito: почти у половины казанцев из-за пандемии коронавируса сократился объем работы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Опрос показал, что работы стало меньше у 48,4% казанцев. Причиной изменения стала эпидемия COVID-19 и вызванные ею ограничительные меры.

Еще четверть опрошенных жителей столицы Татарстана затрудняются ответить, поскольку ситуация меняется каждый день.

В обычном режиме работают 19,7% казанцев. Они не заметили принципиальных изменений в объемах работы.

При этом у 6,9% респондентов из Казани работы стало больше. Как отмечают в сервисе Avito, нагрузки выросли у чиновников, медиков, фармацевтов, представителей торговой сферы, IT-отрасли и образования.

Также 34,4% опрошенных казанцев заявили, что содержание их работы изменилось полностью. Частичное изменение отметили 32,3%, еще 33,2% делают то же, что и до эпидемии.

Сообщается, что Avito проводило опрос вместе с компанией Kelly. В нем приняли участие 66 373 респондента. Исследование проходило с 13 апреля по 6 мая.