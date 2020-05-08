Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, беседа состоялась по инициативе бахрейнской стороны.

В частности, король Бахрейна просил передать слова приветствия и самые лучшие пожелания президенту России Владимиру Путину. Также он отметил, что с пристальным вниманием следит за эпидемиологической ситуацией в Татарстане в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Король Бахрейна пожелал скорейшей нормализации ситуации в республике.

Помимо этого, стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимные прямые контакты, как только это позволит мировая эпидемиологическая ситуация.