Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой.
Как сообщает пресс-служба президента РТ, беседа состоялась по инициативе бахрейнской стороны.
В частности, король Бахрейна просил передать слова приветствия и самые лучшие пожелания президенту России Владимиру Путину. Также он отметил, что с пристальным вниманием следит за эпидемиологической ситуацией в Татарстане в связи с новой коронавирусной инфекцией.
Король Бахрейна пожелал скорейшей нормализации ситуации в республике.
Помимо этого, стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимные прямые контакты, как только это позволит мировая эпидемиологическая ситуация.ОбществоВласть Татарстан
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