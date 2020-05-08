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В Минздраве РФ сообщили о подъеме заболеваемости COVID-19 в России

20:59, 08.05.2020
В Минздраве РФ сообщили о подъеме заболеваемости COVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru

В России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«И я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Мурашко отметил, что обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие выявлены в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 187 859 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 26 608, умерли 1 723 человека.

ОбществоМедицина
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