Минниханов поручил особо следить за продуктовыми магазинами, общественным транспортом и детсадами

Фото: realnoevremya.ru / Владимир Туник

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил особо часто проводить обеззараживание в местах скопления людей. Он отметил, что внимание необходимо обратить на магазины, общественный транспорт и дежурные группы в детских садах.

Также особо тщательно проводить профилактические мероприятия должны предприятия, которые сегодня продолжают свою деятельность, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что посетители мест скопления людей должны обязательно носить маски и перчатки.

С учетом того, что многие заболевшие являются бессимптомными, они сами могут быть угрозой для других людей. Именно для этого важно соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, сказал Рустам Минниханов.

Напомним, с 12 мая в Татарстане планируется открыть детские сады для посещения.