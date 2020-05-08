Помощник президента РФ Орешкин возглавил совет директоров ПФК ЦСКА

Помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин избран на пост председателя совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА. Его заместителем назначен президент клуба Евгений Гинер, сообщается на сайте армейцев.

Избрание Орешкина состоялось сегодня, на заседании совета директоров клуба, куда также был включен глава Mail.ru Group Борис Добродеев.

Напомним, ранее стало известно о покупке ВЭБ.РФ 77,63% акций футбольного клуба. Сделка была проведена в счет реструктуризации долга ЦСКА перед компанией, который образовался в 2012 году из-за возведения нового футбольного стадиона для клуба.

В конце января 2020 года Орешкин был назначен помощником президента РФ Владимира Путина.