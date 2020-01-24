Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента России
Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России.
Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации главы РФ, сообщает на сайте Кремля.
Стоит отметить, что все трое не вошли в обновленный кабмин. Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил еще двух бывших министров на новые должности. Экс-министр труда Максим Топилин получил пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР), экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова — пост главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).ОбществоВласть
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