75 сосен в честь 75-летия Победы высадил «Нижнекамскнефтехим» вместе с Иреком Зиннуровым

Фото: Альберт Муклаков

«Нижнекамскнефтехим» присоединился к международной акции «Сад памяти», организованной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках по всей стране высадят 27 миллионов деревьев — именно столько солдат полегло на полях сражений.

Вдоль Соболековской трассы, одной из самых оживленных в Нижнекамском районе, сотрудники градообразующего предприятия высадили ровно 75 сосен в честь 75-й годовщины Победы. В посадке деревьев приняли участие руководители «Нижнекамскнефтехима», депутатский корпус, депутат Государственной думы ФС РФ, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров.

— В сложившейся ситуации многие памятные мероприятия мы, к сожалению, не можем провести, то, что организовал «Нижнекамскнефтехим», я считаю — великолепно. Мы должны делать все, что от нас зависит, должны помнить дедов, их подвиг! За это хочу еще раз сказать спасибо организаторам, — сказал Ирек Зиннуров.



— Нижнекамск считается самым зеленым городом в республике. Мы, работники «Нижнекамскнефтехима», тоже вносим свою лепту в озеленение города. В этот солнечный день мы вышли всем коллективом, пригласили ветеранов НКНХ. Это в очередной раз показывает, насколько мы интегрированы с городом, работаем вместе во благо жителей, — рассказал Айрат Сафин.



Коммерческий директор «Нижнекамскнефтехима» Тимур Шигабутдинов посадил молодые сосны в память о своих дедушках.



— В первую очередь это — память. Мы должны помнить о том, что в нашей истории был такой непростой период, священная война. Каждое посаженное дерево мы посвящаем солдатам, не вернувшимся с войны. В нашей семье воевали оба дедушки, один из них был танкистом, дошел до Берлина. Нам это не чуждо. Когда я был маленьким, часто слышал истории о войне, — рассказал он.

Хоккейный клуб «Нефтехимик» также приехал поддержать акцию «Сад памяти», организованную градообразующим предприятием. Ведущие игроки команды Марат Хайруллин и Алексей Волгин дружно посадили вдоль дороги молодые деревья.

— Я приехал на посадку деревьев вместе с хоккеистами , чтобы поддержать эту акцию. Считаю, что это наша дань перед теми, кто воевал на фронтах и работал в тылу. Это память, и мы благодарны всем, кто прошел непростое время, и тем, кто погиб в бою, — рассказал директор ООО ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов.



Активное участие в акции приняли молодые сотрудники «Нижнекамскнефтехима», ветераны производства и руководители подразделений. Посадка деревьев проходила с соблюдением всех профилактических мер, у каждого были защитные маски и резиновые перчатки.

