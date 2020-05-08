В Челнах приставы оштрафовали банк, не списавший деньги со счета должника

В Набережных Челнах один из федеральных банков оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кредитная организация не списала деньги со счета должника по требованию судебных приставов.

«Согласно законодательству, банк, обслуживающий счета должника, должен незамедлительно исполнить требование судебного пристава и в трехдневных срок сообщить об исполнении. Однако, получив постановление, кредитная организация требование не исполнила», — сообщает пресс-служба татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов.

Банк был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве).