В Казани начали наполнять Черное озеро водой

Фото: Илья Репин

В Казани рабочие начали заливать воду в чашу озера в парке «Черное озеро». Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», проходивший мимо парка.



Ранее Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение «мероприятий по формированию современной городской среды» в казанском парке «Черное озеро». За это заплатят 75 млн рублей. Из технического задания следует, что исполнитель должен до конца года провести ремонт нескольких объектов, заняться брусчаткой, автополивом, растениями и рядом других работ.

Недавно в соцсетях обратили внимание, что в парке активно идут работы на не завершенном ранее участке, который 2 года стоит за забором. Подрядчик уже строит новые корпуса на месте бывших пунктов проката коньков и лыж.