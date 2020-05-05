ГИСУ РТ потратит на благоустройство парка «Черное озеро» в Казани до 75 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение «мероприятий по формированию современной городской среды» в казанском парке «Черное озеро». Начальная стоимость контракта составляет 75 млн рублей.

Согласно документации аукциона, заявки принимаются с 5 по 14 мая. В последний день приема будут проведены торги, сообщается на сайте госзакупок.

Из технического задания следует, что исполнитель должен до конца года провести ремонт нескольких объектов, заняться брусчаткой, автополивом, растениями и рядом других работ.

Недавно в соцсетях обратили внимание, что в парке активно идут работы на незавершенном ранее участке, который 2 года стоит за забором. Подрядчик уже строит новые корпуса на месте бывших пунктов проката коньков и лыж.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запланирован список объектов, которые предполагается благоустроить в этом году. В их числе власти называли и парк «Черное озеро».