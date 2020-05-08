В казанском парке Победы на 50-метровый флагшток подняли Знамя Победы

В казанском парке Победы сегодня состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток. Это знамя — точная копия штурмового флага, который 75 лет назад был водружен над Рейхстагом.

Под музыку песни композитора Александра Александрова «Священная война» к флагштоку государственные флаги России, Татарстана и Казани вынесли курсанты Казанского высшего танкового училища.

Команду на поднятие Знамени Победы по видеосвязи дал Герой Советского Союза Борис Кузнецов, пишет «Татар-информ».

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибли 27 млн людей, но в эти дни Россия празднует Великую Победу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане раздадут более 600 тыс. георгиевских лент.