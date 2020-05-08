В Татарстане раздадут более 600 тыс. георгиевских лент

В этом году в Татарстане волонтеры раздадут более 600 тыс. георгиевских лент.

Что касается ежегодной акции «Георгиевская ленточка», то в этом году участникам проекта предлагают выкладывать фотографии с ленточкой в социальные сети. Помимо физической также можно примерить виртуальную ленту в Instagram.

Фотографии с георгиевскими ленточками и историю о том, почему акция важна для вас, можно выложить в социальные сети с хештегами #георгиевскаяленточка, #лучшедома.

Ранее сообщалось, что георгиевские ленты начали раздавать в отделениях почтовой связи Татарстана. Также их можно найти в магазинах, аптеках и на заправках.