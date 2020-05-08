Россияне стали чаще интересоваться заброшенными домами

Жители крупных городов России во время пандемии коронавируса стали присматриваться к заброшенным загородным домам. За последний месяц в «Яндексе» по словам «заброшенные деревни» было более 58 тыс. запросов, еще около 29 тыс. раз интересовались «заброшенными домами». В соцсетях в группах, посвященных загородной жизни, с середины апреля также выросла пользовательская активность, сообщают «Известия». Люди хотят пожить в ветхих домах в обмен на уход за строениями и территорией.

Иногда интерес к ветхому жилью уходит дальше поисковых запросов. Так, в Ржевском районе Тверской области в давно заброшенную деревню съехались россияне на машинах с московскими номерами и начали делать необходимый для жизни ремонт.

Напомним, недавно в Татарстане произошел громкий случай нарушения самоизоляции в лесу. В апреле в Лениногорске мать с двумя детьми сбежала в лес, спасаясь от массового чипирования. На берегу реки Кислинка она построила шалаш и кормила детей листьями.

Для тех, кто решил без ведома хозяев поселиться в заброшенном доме, предусмотрена административная ответственность. Самовольное занятие земельного участка или его части лицом, не имеющим прав на указанную собственность, наказывается штрафом в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость дома не определена, размер штрафа составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.