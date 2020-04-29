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В Татарстане мать с двумя детьми сбежала в лес, опасаясь чипирования

08:24, 29.04.2020 2
В Татарстане мать с двумя детьми сбежала в лес, опасаясь чипирования
Фото: Реальное время

В Татарстане мать с двумя детьми сбежала в лес, опасаясь чипирования. Дети жили в шалаше и питались листьями, пока один из них не сбежал и не попросил о помощи.

Случай произошел в Лениногорске. 5 апреля 35-летняя мать двоих детей заявила сыновьям, что им нужно спасаться от массового чипирования россиян. Она взяла с собой буханку хлеба и несколько луковиц. Семья уехала из города в полузаброшенную деревню Алешкино, оттуда они еще 3 километра шли пешком. На берегу реки Кислинка они построили шалаш.

После того, как хлеб и лук закончились, мать начала кормить детей листьями. Старший из детей не выдержал и убежал, пока мать спала. Он набрел на бригаду нефтяников, которая работала около деревни Алешкино. Те, в свою очередь, вызвали полицию.

Детей отправили в больницу, а мать обследуют медики. Сообщается, что на учете в психоневрологическом диспансере она не состоит, но женщина убеждена, что ее детям грозит чипизация и их надо срочно спасать, передает «Комсомольская правда»,

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:51
    И там ее оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
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  • Анонимно 09:32
    бред ПОЛНЫЙ, кормила листьями! А почему не ветками? Начинается обработка общественного мнения в плане подготовки к чипированию поголовно.
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