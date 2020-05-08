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В Татарстане увеличили количество пропусков для посещения кладбища и разрешили быть там сколько угодно

09:39, 08.05.2020
В Татарстане увеличили количество пропусков для посещения кладбища и разрешили быть там сколько угодно
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в связи с многочисленными просьбами жителей увеличили количество пропусков для посещения кладбища. Теперь татарстанцы могут получить два пропуска раз в неделю: час до кладбища и час до дома.

Как отмечается пресс-служба Минцифры РТ, на кладбище люди могут проводить столько времени, сколько потребуется.

Всего по состоянию на 21 час 7 мая для посещения кладбищ выдано почти 67 тыс. пропусков.

Напомним, накануне руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что татарстанцы пока не жаловались на сроки посещения кладбищ.

Общество Татарстан
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