Новости общества

12:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Галимова заявила, что татарстанцы пока не жаловались на сроки посещения кладбищ

10:59, 07.05.2020 2
Галимова заявила, что татарстанцы пока не жаловались на сроки посещения кладбищ
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанцы пока не жаловались на сроки посещения кладбищ. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. Напомним, длительность пропуска составляет 1 час. Она пояснила, что система СМС-пропусков — гибкая, если будут поступать предложения от жителей республики, условия этой цели могут изменить.

Только за вчерашний день жители Татарстана запросили более 8 тыс. цифровых пропусков для выхода из дома с указанием «Цель 4» — «Посещение кладбищ».

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 мая жители Татарстана заказали более 2,1 млн СМС-пропусков. Самой популярной целью выхода из дома стала поездка на дачу — более 1,5 млн пропусков.

ОбществоТехнологии Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:36
    Мне надо посетить 2 кладбища. А за 1 час я только доехать до первого успею. И это при том что на своей машине.
    Ответить
  • Анонимно 11:40
    „Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.“ - Салтыков-Щедрин (родился 1826). В России - стабильность.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров