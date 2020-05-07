Галимова заявила, что татарстанцы пока не жаловались на сроки посещения кладбищ

Татарстанцы пока не жаловались на сроки посещения кладбищ. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. Напомним, длительность пропуска составляет 1 час. Она пояснила, что система СМС-пропусков — гибкая, если будут поступать предложения от жителей республики, условия этой цели могут изменить.

Только за вчерашний день жители Татарстана запросили более 8 тыс. цифровых пропусков для выхода из дома с указанием «Цель 4» — «Посещение кладбищ».



Ранее сообщалось, что с 1 по 5 мая жители Татарстана заказали более 2,1 млн СМС-пропусков. Самой популярной целью выхода из дома стала поездка на дачу — более 1,5 млн пропусков.



