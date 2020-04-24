Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

Фото: Фото телеканала «Россия 1"

Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.

«В сериале, вызвавшем дискуссию в обществе, были озвучены имена и фамилии глубокоуважаемых российских муфтиев — руководителей централизованных религиозных организаций — в качестве политических заключенных, что, по существу, оскорбляет чувства верующих», — отметил он, сообщив при этом, что направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.

Также Гаврилов направил запрос и в Минкульт РФ. По мнению депутата, пора прекратить практику использования бюджетных средств на производство картин, которые очерняют историю страны и становятся триггером, раскалывающим общество.



Ранее татарские общественные организации Милли меджлис (парламент) татарского народа, Шура аксакалов (Совет старейшин) и Всетатарский общественный центр выпустили совместное заявление в котором осуждают показ по федеральному каналу сериала «Зулейха открывает глаза».

