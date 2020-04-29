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Участок трассы М-7 в Татарстане отремонтируют за 791 млн рублей

10:23, 29.04.2020
Участок трассы М-7 в Татарстане отремонтируют за 791 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» объявило тендер на ремонт дороги на участке трассы М-7, проходящий по территории Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать участок 786+500 — км 794+000 в Татарстане.

Стоимость работ составит 791,4 млн рублей, финансируется закупка из федеральных средств.

Работы должны быть выполнены с 1 июня 2020 года до 3 ноября 2021-го.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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