Участок трассы М-7 в Татарстане отремонтируют за 791 млн рублей
ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» объявило тендер на ремонт дороги на участке трассы М-7, проходящий по территории Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо отремонтировать участок 786+500 — км 794+000 в Татарстане.
Стоимость работ составит 791,4 млн рублей, финансируется закупка из федеральных средств.
Работы должны быть выполнены с 1 июня 2020 года до 3 ноября 2021-го.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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