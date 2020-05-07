Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по поддержке авиаотрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запланировано на следующую неделю», — передает «РИА Новости» слова Пескова.
Напомним, сегодня Путин проводил совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации.
Ранее сообщалось, что правительство России может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.
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