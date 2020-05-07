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Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли

20:55, 07.05.2020
Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по поддержке авиаотрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запланировано на следующую неделю», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Напомним, сегодня Путин проводил совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что правительство России может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.

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