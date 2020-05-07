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Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

10:00, 07.05.2020
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство России может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии. Вместо возврата билетов можно будет оформить эквивалент средств на личный счет пассажира либо ваучер на будущую поездку.

По данным газеты «Коммерсант», новый формат может быть установлен по решению кабмина в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Законопроект будет рассматриваться в мае.

Сейчас объем возвратов в авиации может достигать 70 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей приходятся на «Аэрофлот».

Ранее крупнейшие авиакомпании повысили цены на билеты.

Общество Татарстан
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