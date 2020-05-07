В СПЧ прокомментировали новые обвинения против основателя паблика «Омбудсмен полиции»

В Совете по правам человека назвали личность создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова «одиозной». Член совета Александр Брод высказал сомнения в чистоте помыслов правозащитника.

«Господин Воронцов — достаточно одиозная фигура... В прессе всплывали скандальные случаи, когда он предлагал услуги правозащитника за деньги или за плату весьма экзотичную… По моему мнению и по обилию информации об этом человеке, я могу сказать, что он использует правозащитную деятельность для решения зачастую неблаговидных корыстных вопросов. Возникает сомнение в чистоте его помыслов. Дальше уже будут разбираться правоохранительные органы и проводить соответствующие проверки», — передает RT слова правозащитника.

Сегодня стало известно, что основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом второго уголовного дела. По версии МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. В обмен он обещал не выкладывать личные фото экс-полицейского.

Проект распространял информацию о нарушении прав полицейских, о злоупотреблениях начальства МВД и т. д.