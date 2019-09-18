В МВД Удмуртии опровергли информацию о пьяной прогулке министра на катере

Полной дезинформацией назвали в МВД Удмуртии пост сообщества «Омбудсмен полиции», растиражированный в телеграм-каналах.



В том посте без ссылки на источники и даты сообщалось: «Министр внутренних дел по Удмуртской Республике (ФИО) в состоянии алкогольного опьянения, отдыхая на базе отдыха МВД в деревне Ныргында на реке Кама, вылетел на катере, принадлежащем МВД по УР, на берег, где находились отдыхающие, в результате чего одному из отдыхающих были причинены тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу. В настоящее время материал проверки передан в Следственный комитет Республики Татарстан, так как все произошло на их территории. Делу пытаются не дать огласки, и уже есть желающие готовые взять вину на себя».

В Следкоме по РТ заявляют — такого материала в работе нет.

«Мы официально опровергаем эту информацию о якобы совершенном руководством министерства преступлении», — сказал руководитель пресс-службы МВД по Удмуртии Ильдар Салимуллин журналисту «Реального времени». Он заверил: сообщение — не более чем «утка».

Будет ли глава МВД Удмуртии Алексей Попов принимать меры для защиты репутации и розыска авторов «утки», пока неясно.