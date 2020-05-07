В Казани продают «поплавок» КАИ за 100 тысяч рублей
В Казани коллекционер выставил на продажу нагрудный знак выпускника КАИ. Оценил он этот распространенный значок в 99 999 рублей.
В коротком описании не указаны никакие подробности. Автор объявления только отмечает, что должен реализовать «ромб» срочно.
На приложенной фотографии изображены два значка: первый еще советского образца, а второй — юбилейный, изготовленный к 60-летию вуза.
Стоит отметить, что обычно коллекционеры просят за такие «поплавки» от 150 до 800 рублей.ОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым