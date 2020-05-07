Новости общества

18:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане начнут выдавать расчетные листки и справки с работы онлайн

17:49, 07.05.2020
В Татарстане начнут выдавать расчетные листки и справки с работы онлайн
Фото: pxhere.com

В Татарстане получить расчетный листок по зарплате, отпуску или больничному, а также другие справки с работы можно будет в онлайн-режиме.

Услуга станет доступна для более 6,6 тыс. бюджетных учреждений, которые подключены к «облачной» платформе централизованной бухгалтерии Татарстана.

Разработчиком системы выступила «БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, сообщает пресс-служба компании.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров