В Татарстане начнут выдавать расчетные листки и справки с работы онлайн

В Татарстане получить расчетный листок по зарплате, отпуску или больничному, а также другие справки с работы можно будет в онлайн-режиме.

Услуга станет доступна для более 6,6 тыс. бюджетных учреждений, которые подключены к «облачной» платформе централизованной бухгалтерии Татарстана.

Разработчиком системы выступила «БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, сообщает пресс-служба компании.