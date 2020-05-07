Волейболист Спиридонов сообщил о нападении на него двух неизвестных с ножом

Бывший волейболист казанского «Зенита» и уфимского «Урала» Алексей Спиридонов подвергся нападению двух неизвестных при выходе из банка. Об этом спортсмен сообщил в своем «Твиттере», позже подтвердив свои слова в интервью «РИА Новости».

«Выходил из банка, и на меня напали двое. Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, все в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают», — сказал Спиридонов.

Инцидент произошел в Москве, на Киевском шоссе возле МКАД. Обратился ли спортсмен в полицию, неизвестно.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. Также в его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России.

Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.