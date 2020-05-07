Выгоняла голой на мороз, топила в ванной: жительницу Татарстана обвинили в истязании 7-летней дочки
В Татарстане направлено в суд дело об истязании 7-летней девочки собственной матерью в Азнакаевском районе. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2019—2020 годы обвиняемая систематически избивала и топила в ванной свою дочь 2013 года рождения. А после ванны выгоняла ее зимой на балкон мокрой и без одежды. Как-то раз разозлилась и стукнула кулаком по руке, сломав девочке палец. Поводом для агрессии могли стать и неровный почерк, и «неправильно» завязанная шапка.
За помощью к силовикам обратилась бабушка девочки, сейчас потерпевшая находится под ее опекой.
Биологической матери предъявлено обвинение по трем статьям — истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинение средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, следствием инициирована процедура по лишению ее родительских прав.
Вину женщина не признает.
Ранее за издевательство над приемными детьми с убийством Верховный суд РТ приговорил к 26 годам семью Григорьевых из Алексеевского района.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым