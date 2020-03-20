В Азнакаевском районе Татарстана мать истязала дочь за плохой почерк

Следователи завели уголовное дело на 37-летнюю жительницу Азнакаевского района Татарстана. Она подозревается в истязании и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, в 2019—2020 годах женщина систематически била свою дочь 2013 года рождения. Поводом для истязания девочки становились неровный почерк, неправильно завязанная шапка и прочее.

О действиях подозреваемой в правоохранительные органы сообщила бабушка девочки. Сейчас ребенка поместили в социальный приют для детей и подростков.

В настоящее время решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании ребенка в отношении 24-летней жительницы Сармановского района Татарстана. По версии следствия, гуляя с сыном, она толкнула его в сугроб, а после стала растирать лицо снегом. Также женщина била ребенка ремнем и руками.

